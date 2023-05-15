Досаева (Сафенрайтер) Валентина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Досаева (Сафенрайтер) Валентина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1961

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1983

Сын: Досаев Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Досаев Николай Михайлович

Рождение ребёнка
17.03.1989

Дочь: Реутова Александра Николаевна

Отец ребёнка: Досаев Николай Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Досаев Николай Михайлович