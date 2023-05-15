Досаева (Сафенрайтер) Валентина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1983
Отец ребёнка: Досаев Николай Михайлович
Рождение ребёнка
17.03.1989
Дочь: Реутова Александра Николаевна
Отец ребёнка: Досаев Николай Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно