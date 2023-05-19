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Федоров Иларион Зиновьевич

Место рождения

Ялта, Ялта, Республика Крым

Дата рождения

1912 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.01.1912 ст.

Дочь: Федорова Ксения Иларионовна

Мать ребёнка: Федорова Мария Никифоровна

Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение
1912 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ялта, Ялта, Республика Крым
Мещанин города Ялта Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорова Мария Никифоровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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