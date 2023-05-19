Федоров Иларион Зиновьевич
Место рождения
Дата рождения1912 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.01.1912 ст.
Дочь: Федорова Ксения Иларионовна
Мать ребёнка: Федорова Мария Никифоровна
Рождение
1912 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Мещанин города Ялта Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно