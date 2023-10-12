Шаталова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаталова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Шаталов Игнатий Данилович

Отец ребёнка: Шаталов Данил Афанасьевич

Рождение ребёнка
1907

Сын: Шаталов Алексей Данилович

Отец ребёнка: Шаталов Данил Афанасьевич

Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1916

Сын: Шаталов Дмитрий Данилович

Отец ребёнка: Шаталов Данил Афанасьевич

Раскулачивание
15.07.1931
Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Дело Список №7 кулаков с. Романово, ГААК, Фонд Р644 оп.3 д. 1603, 1932-1935 гг. №8/327
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаталов Данил Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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