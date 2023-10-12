Шаталова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Сын: Шаталов Игнатий Данилович
Отец ребёнка: Шаталов Данил Афанасьевич
Рождение ребёнка
1907
Сын: Шаталов Алексей Данилович
Отец ребёнка: Шаталов Данил Афанасьевич
Рождение ребёнка
1916
Сын: Шаталов Дмитрий Данилович
Отец ребёнка: Шаталов Данил Афанасьевич
Раскулачивание
15.07.1931
Дело Список №7 кулаков с. Романово, ГААК, Фонд Р644 оп.3 д. 1603, 1932-1935 гг. №8/327
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно