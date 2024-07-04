Кормалов Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1953
Дата смерти2014
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.12.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.06.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.01.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2014