Кормалов Александр Александрович 1953 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кормалов Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1953

Дата смерти

2014

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ОУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953

Отец: Кармалов Александр Петрович

Мать: Кармалова (Дерябина) Евдокия Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.12.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
06.06.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
11.01.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
2014

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