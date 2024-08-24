Василиса (Васса)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Захарович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Афимья (Евфимия) Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Захарович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Захарович
Смерть
Неизвестно