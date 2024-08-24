Василиса (Васса) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василиса (Васса)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Захарович

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Афимья (Евфимия) Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Захарович

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Захарович

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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