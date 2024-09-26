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Андрей Захарович

Место рождения

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Захар Михеевич

Мать: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса (Васса)

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Афимья (Евфимия) Андреевна

Мать ребёнка: Василиса (Васса)

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Наталья Андреевна

Мать ребёнка: Василиса (Васса)

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Захаров Анисим Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Михеев-Захаров Тарас Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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