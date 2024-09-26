Андрей Захарович
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Захар Михеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса (Васса)
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Афимья (Евфимия) Андреевна
Мать ребёнка: Василиса (Васса)
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Наталья Андреевна
Мать ребёнка: Василиса (Васса)
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1836
Сын: Михеев-Захаров Тарас Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно