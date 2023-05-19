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Некрасов Алексей Петрович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.07.1887

Сын: Некрасов Валентин Алексеев

Мать ребёнка: Некрасова Наталья Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.10.1889

Сын: Некрасов Дмитрий Алексеев

Мать ребёнка: Некрасова Наталья Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Наталья Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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