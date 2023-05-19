Капцова (Чумадеева) Анна Трофимовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Капцов Иван Тимофеевич2
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Капцова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Капцов Иван Тимофеевич2
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Капцов Иван Тимофеевич2
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Капцов Иван Тимофеевич2
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Капцов Иван Тимофеевич2
Рождение ребёнка
1898
Сын: Капцов Иван Иванович
Отец ребёнка: Капцов Иван Тимофеевич2
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Капцов Иван Тимофеевич2
Бракосочетание
Неизвестно