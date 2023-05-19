Капцова (Чумадеева) Анна Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капцова (Чумадеева) Анна Трофимовна

Место рождения

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чумадеев Трофим Михайлович

Мать: Чумадеева Екатерина Даниловна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1887

Сын: Капцов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Капцов Иван Тимофеевич2

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Капцова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Капцов Иван Тимофеевич2

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1892

Сын: Капцов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Капцов Иван Тимофеевич2

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1896

Сын: Капцов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Капцов Иван Тимофеевич2

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1897

Сын: Капцов Павел Иванович

Отец ребёнка: Капцов Иван Тимофеевич2

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1898

Сын: Капцов Иван Иванович

Отец ребёнка: Капцов Иван Тимофеевич2

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1902

Сын: Капцов Николай Иванович

Отец ребёнка: Капцов Иван Тимофеевич2

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Капцов Иван Тимофеевич2

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