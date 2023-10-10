Карлова (Карлова) Елена Макарова
Место рождения
Дата рождения22.05.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1893
Отец: Карлов Макар Гавриилов
Бракосочетание
12.11.1910
Муж: Карлов Иван Иванов
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
22.01.1914
Сын: Карлов Семен Иванов
Отец ребёнка: Карлов Иван Иванов
Рождение ребёнка
03.06.1916
Дочь: Павла Иванова
Отец ребёнка: Карлов Иван Иванов
Рождение ребёнка
01.10.1917
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Карлов Иван Иванов
Смерть
Неизвестно