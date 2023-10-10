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Карлов Иван Иванов

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

29.07.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1889

Отец: Карлов Иван Никитин

Мать: Карлова Матрена Кондратова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
12.11.1910

Жена: Карлова Елена Макарова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
22.01.1914

Сын: Карлов Семен Иванов

Мать ребёнка: Карлова Елена Макарова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.06.1916

Дочь: Павла Иванова

Мать ребёнка: Карлова Елена Макарова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.10.1917

Дочь: Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Карлова Елена Макарова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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