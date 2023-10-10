Карлов Иван Иванов
Место рождения
Дата рождения29.07.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1889
Отец: Карлов Иван Никитин
Бракосочетание
12.11.1910
Жена: Карлова Елена Макарова
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
22.01.1914
Сын: Карлов Семен Иванов
Мать ребёнка: Карлова Елена Макарова
Рождение ребёнка
03.06.1916
Дочь: Павла Иванова
Мать ребёнка: Карлова Елена Макарова
Рождение ребёнка
01.10.1917
Дочь: Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Карлова Елена Макарова
Смерть
Неизвестно