Свинолупова Татьяна Адриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свинолупова Татьяна Адриановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1921

Дочь: Скочилова Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Свинолупов Иван Васильевич

починок Лыжинский (Огорелыши) Общество Вязовское Котельнического уезда Вятской губернии
Смерть
Неизвестно
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