Свинолупова Татьяна Адриановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1921
Дочь: Скочилова Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Свинолупов Иван Васильевич
починок Лыжинский (Огорелыши) Общество Вязовское Котельнического уезда Вятской губернии
Смерть
Неизвестно