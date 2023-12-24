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Свинолупов Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1896

Дата смерти

21.11.1957

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1896

Отец: Свинолупов Василий Павлович

Мать: Свинолупова Соломия Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скочилов Виктор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свинолупов Николай Иванович

Мать ребёнка: Свинолупова Матрёна Тереньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свинолупов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Свинолупова Матрёна Тереньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свинолупов Семён Иванович

Мать ребёнка: Свинолупова Матрёна Тереньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свинолупова Матрёна Тереньевна

Рождение ребёнка
19.02.1921

Дочь: Скочилова (Свинолупова) Зоя Ивановна

Мать ребёнка: Свинолупова Татьяна Адриановна

Смерть
21.11.1957

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