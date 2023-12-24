Свинолупов Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1896
Дата смерти21.11.1957
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1896
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Свинолупов Николай Иванович
Мать ребёнка: Свинолупова Матрёна Тереньевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Свинолупов Михаил Иванович
Мать ребёнка: Свинолупова Матрёна Тереньевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Свинолупов Семён Иванович
Мать ребёнка: Свинолупова Матрёна Тереньевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.02.1921
Дочь: Скочилова (Свинолупова) Зоя Ивановна
Мать ребёнка: Свинолупова Татьяна Адриановна
Смерть
21.11.1957