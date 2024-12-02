Дегтярева Евдокия Тихоновна
женский, родилась 12.02.1911
умерла 28.03.1996
Супруги
Дегтярев Кирилл Григорьевич10.05.1914 г.р.
Дети
Кротько (Дегтярева) Валентина Кирилловна01.09.1938 г.р.
Лобзева (Дегтярева) Таисия КирилловнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобзева (Дегтярева) Таисия Кирилловна
Отец ребёнка: Дегтярев Кирилл Григорьевич
Ливны, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Набережный, Ливенский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
01.09.1938
Дочь: Кротько (Дегтярева) Валентина Кирилловна
Отец ребёнка: Дегтярев Кирилл Григорьевич
Смерть
28.03.1996