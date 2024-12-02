Дегтярева Евдокия Тихоновна 12.02.1911 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Дегтярева Евдокия Тихоновна

Автор
ЗИ
Ибрагимова З.

женский, родилась 12.02.1911

умерла 28.03.1996

Супруги
Дегтярев Кирилл Григорьевич10.05.1914 г.р.
Дети
Кротько (Дегтярева) Валентина Кирилловна01.09.1938 г.р.
Лобзева (Дегтярева) Таисия КирилловнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобзева (Дегтярева) Таисия Кирилловна

Отец ребёнка: Дегтярев Кирилл Григорьевич

Ливны, Орловская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дегтярев Кирилл Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Набережный, Ливенский муниципальный район, Орловская область

Рождение ребёнка
01.09.1938

Дочь: Кротько (Дегтярева) Валентина Кирилловна

Отец ребёнка: Дегтярев Кирилл Григорьевич

Смерть
28.03.1996

Мы используем куки для улучшения работы сайта.