Дегтярев Кирилл Григорьевич
мужской, родился 10.05.1914
умер 30.11.1985
Супруги
Дегтярева Евдокия Тихоновна12.02.1911 г.р.
Дети
Кротько (Дегтярева) Валентина Кирилловна01.09.1938 г.р.
Лобзева (Дегтярева) Таисия КирилловнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобзева (Дегтярева) Таисия Кирилловна
Мать ребёнка: Дегтярева Евдокия Тихоновна
Ливны, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Набережный, Ливенский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Поселок Набережный, Ливенского района Орловской области
Рождение ребёнка
01.09.1938
Дочь: Кротько (Дегтярева) Валентина Кирилловна
Мать ребёнка: Дегтярева Евдокия Тихоновна
Смерть
30.11.1985