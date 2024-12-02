Дегтярев Кирилл Григорьевич 10.05.1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дегтярев Кирилл Григорьевич

Автор
ЗИ
Ибрагимова З.

мужской, родился 10.05.1914

умер 30.11.1985

Супруги
Дегтярева Евдокия Тихоновна12.02.1911 г.р.
Дети
Кротько (Дегтярева) Валентина Кирилловна01.09.1938 г.р.
Лобзева (Дегтярева) Таисия КирилловнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобзева (Дегтярева) Таисия Кирилловна

Мать ребёнка: Дегтярева Евдокия Тихоновна

Ливны, Орловская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дегтярева Евдокия Тихоновна

Место жительства
Неизвестно
Набережный, Ливенский муниципальный район, Орловская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Поселок Набережный, Ливенского района Орловской области

Рождение ребёнка
01.09.1938

Дочь: Кротько (Дегтярева) Валентина Кирилловна

Мать ребёнка: Дегтярева Евдокия Тихоновна

Смерть
30.11.1985

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