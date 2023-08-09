Кирицев Иван Ильич
Место рождения
Дата рождения25.06.1899
Дата смерти19.10.1981
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1899
Военная служба
07.11.1915
Военная служба
?.07.1941
Участие на Брянском,Донском,Воронежском,Степном,Белорусском и 1-м Белорусском фронтах
Военная награда
30.05.1945
ВС 1 Белорусского фр. приказ № 599/н о награждении медалью "За боевые звслуги"
ЦАМО РФ , Ф - 33-686196-5373
Военная награда
14.07.1945
Приказ № 29/н издан ГСОВГ о награждении медалью "За боевые заслуги"
ЦАМО РФ , Ф - 33-686196-6117
Смерть
19.10.1981