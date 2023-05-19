Чепелкина Ольга (Ульяния) Яковлева
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.06.1845
Муж: Чепелкин Пётр Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
06.11.1848
Дочь: Матрона Петрова
Отец ребёнка: Чепелкин Пётр Иванов
д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.10.1855
Сын: Епимах Петров
Отец ребёнка: Чепелкин Пётр Иванов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.07.1860
Дочь: Мария Петрова
Отец ребёнка: Чепелкин Пётр Иванов
д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.05.1862
Сын: Чепелкин Нил Петров
Отец ребёнка: Чепелкин Пётр Иванов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.08.1868
Дочь: Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Чепелкин Пётр Иванов
д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно