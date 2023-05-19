Чепелкина Ольга (Ульяния) Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепелкина Ольга (Ульяния) Яковлева

Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
08.06.1845

Муж: Чепелкин Пётр Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
06.11.1848

Дочь: Матрона Петрова

Отец ребёнка: Чепелкин Пётр Иванов

д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.10.1855

Сын: Епимах Петров

Отец ребёнка: Чепелкин Пётр Иванов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.07.1860

Дочь: Мария Петрова

Отец ребёнка: Чепелкин Пётр Иванов

д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.05.1862

Сын: Чепелкин Нил Петров

Отец ребёнка: Чепелкин Пётр Иванов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.08.1868

Дочь: Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Чепелкин Пётр Иванов

д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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