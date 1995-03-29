Ремизов Евгений Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1913
Дата смерти29.03.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ремизова (Этина) Гита (Глафира/Гитум) Евсеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.05.1941
Дочь: Самойлова Наталья Евгеньевна
Мать ребёнка: Ремизова (Этина) Гита (Глафира/Гитум) Евсеевна
Смерть
29.03.1995