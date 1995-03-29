Ремизов Евгений Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРемизов Евгений Николаевич

Ремизов Евгений Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1913

Дата смерти

29.03.1995

Пол

Мужской

Добавил:

VD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ремизов Лев Евгеньевич

Мать ребёнка: Ремизова (Этина) Гита (Глафира/Гитум) Евсеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ремизова (Этина) Гита (Глафира/Гитум) Евсеевна

Рождение ребёнка
07.05.1941

Дочь: Самойлова Наталья Евгеньевна

Мать ребёнка: Ремизова (Этина) Гита (Глафира/Гитум) Евсеевна

Смерть
29.03.1995

Мы используем куки для улучшения работы сайта.