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Устин Иванов

Место рождения

сельцо Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1823

Дата смерти

30.04.1854

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1825 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

сельцо Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.07.1848

Жена: Екатерина Елисеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Работа или профессия
1848
дворовой
Рождение ребёнка
01.05.1849

Сын: Борис Устинов

Мать ребёнка: Екатерина Елисеева

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.12.1850

Дочь: Анна Устинова

Мать ребёнка: Екатерина Елисеева

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.06.1853

Сын: Пётр Устинов

Мать ребёнка: Екатерина Елисеева

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
30.04.1854
Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
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