Устин Иванов
Место рождениясельцо Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1823
Дата смерти30.04.1854
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
сельцо Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.07.1848
Жена: Екатерина Елисеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Работа или профессия
1848
дворовой
Рождение ребёнка
01.05.1849
Сын: Борис Устинов
Мать ребёнка: Екатерина Елисеева
Рождение ребёнка
01.12.1850
Дочь: Анна Устинова
Мать ребёнка: Екатерина Елисеева
Рождение ребёнка
28.06.1853
Сын: Пётр Устинов
Мать ребёнка: Екатерина Елисеева
Смерть
30.04.1854