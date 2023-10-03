Собеская - Левандовская Венти
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Собеская Селестия Джаспер
Отец ребёнка: Собеский Джаспер
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Собеская Розалия Джаспер
Отец ребёнка: Собеский Джаспер
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Собеская Мелоди Джаспер
Отец ребёнка: Собеский Джаспер
Рождение ребёнка
30.05.1927
Дочь: Собеская Мишель Джаспер
Отец ребёнка: Собеский Джаспер
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Люпин - Собеская Хоуп Джаспер
Отец ребёнка: Собеский Джаспер
Смерть
1985