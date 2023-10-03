Собеская - Левандовская Венти — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Собеская - Левандовская Венти

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Собеская Селестия Джаспер

Отец ребёнка: Собеский Джаспер

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Собеская Розалия Джаспер

Отец ребёнка: Собеский Джаспер

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Собеская Мелоди Джаспер

Отец ребёнка: Собеский Джаспер

Рождение ребёнка
30.05.1927

Дочь: Собеская Мишель Джаспер

Отец ребёнка: Собеский Джаспер

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Люпин - Собеская Хоуп Джаспер

Отец ребёнка: Собеский Джаспер

Смерть
1985
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