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Собеская Мелоди Джаспер

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1908 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Собеский Джаспер

Мать: Собеская - Левандовская Венти

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