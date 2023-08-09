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Путятин Емельян Ефимович

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Путятин Ефим Федорович

Мать: Путятина Аграфена Федотовна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №41, метрическая книга за 1804 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Филимон... Показать все
Работа или профессия
1826
Москва, город федерального значения Москва
1826 - причислен в мещанство в московский цех
Смерть
Неизвестно