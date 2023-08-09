Путятин Емельян Ефимович
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Рождение: запись о рождении №41, метрическая книга за 1804 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Филимон... Показать все
Работа или профессия
1826
Москва, город федерального значения Москва
1826 - причислен в мещанство в московский цех
Смерть
Неизвестно