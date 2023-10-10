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Григорьев Казьма Савельев

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1847

Дата смерти

02.09.1899

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Григорьев Савелий Семенов

Мать: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.10.1880

Сын: Григорьев Димитрий Казьмин (первый)

Мать ребёнка: Григорьева Соломония Аввакумова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Григорьев Димитрий Казьмин (второй)

Мать ребёнка: Григорьева Соломония Аввакумова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
29.08.1886

Дочь: Параскева Казьмина

Мать ребёнка: Григорьева Соломония Аввакумова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
29.08.1886

Дочь: Наталья Казьмина

Мать ребёнка: Григорьева Соломония Аввакумова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Наталья Казьмина

Мать ребёнка: Григорьева Соломония Аввакумова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.11.1891

Сын: Григорьев Григорий Казьмин

Мать ребёнка: Григорьева Соломония Аввакумова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
29.08.1896

Дочь: Параскева Казьмина

Мать ребёнка: Григорьева Соломония Аввакумова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорьева Соломония Аввакумова

Смерть
02.09.1899
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Причина смерти: от простуды
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