Григорьев Казьма Савельев
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смерти02.09.1899
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Григорьев Савелий Семенов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1880
Сын: Григорьев Димитрий Казьмин (первый)
Мать ребёнка: Григорьева Соломония Аввакумова
Рождение ребёнка
1882
Сын: Григорьев Димитрий Казьмин (второй)
Мать ребёнка: Григорьева Соломония Аввакумова
Рождение ребёнка
29.08.1886
Дочь: Параскева Казьмина
Мать ребёнка: Григорьева Соломония Аввакумова
Рождение ребёнка
29.08.1886
Дочь: Наталья Казьмина
Мать ребёнка: Григорьева Соломония Аввакумова
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Наталья Казьмина
Мать ребёнка: Григорьева Соломония Аввакумова
Рождение ребёнка
20.11.1891
Сын: Григорьев Григорий Казьмин
Мать ребёнка: Григорьева Соломония Аввакумова
Рождение ребёнка
29.08.1896
Дочь: Параскева Казьмина
Мать ребёнка: Григорьева Соломония Аввакумова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.09.1899
Причина смерти: от простуды