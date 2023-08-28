Григорьева Соломония Аввакумова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1880
Сын: Григорьев Димитрий Казьмин (первый)
Отец ребёнка: Григорьев Казьма Савельев
Рождение ребёнка
1882
Сын: Григорьев Димитрий Казьмин (второй)
Отец ребёнка: Григорьев Казьма Савельев
Рождение ребёнка
29.08.1886
Дочь: Параскева Казьмина
Отец ребёнка: Григорьев Казьма Савельев
Рождение ребёнка
29.08.1886
Дочь: Наталья Казьмина
Отец ребёнка: Григорьев Казьма Савельев
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Наталья Казьмина
Отец ребёнка: Григорьев Казьма Савельев
Рождение ребёнка
20.11.1891
Сын: Григорьев Григорий Казьмин
Отец ребёнка: Григорьев Казьма Савельев
Рождение ребёнка
29.08.1896
Дочь: Параскева Казьмина
Отец ребёнка: Григорьев Казьма Савельев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно