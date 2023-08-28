Григорьева Соломония Аввакумова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева Соломония Аввакумова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1880

Сын: Григорьев Димитрий Казьмин (первый)

Отец ребёнка: Григорьев Казьма Савельев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Григорьев Димитрий Казьмин (второй)

Отец ребёнка: Григорьев Казьма Савельев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
29.08.1886

Дочь: Параскева Казьмина

Отец ребёнка: Григорьев Казьма Савельев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
29.08.1886

Дочь: Наталья Казьмина

Отец ребёнка: Григорьев Казьма Савельев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Наталья Казьмина

Отец ребёнка: Григорьев Казьма Савельев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.11.1891

Сын: Григорьев Григорий Казьмин

Отец ребёнка: Григорьев Казьма Савельев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
29.08.1896

Дочь: Параскева Казьмина

Отец ребёнка: Григорьев Казьма Савельев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Казьма Савельев

Смерть
Неизвестно
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