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Кравцов Валерий Романович
Кравцов Валерий Романович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.09.1947
Пол
Мужской
Отец
Кравцов Роман Прокофьевич
Мать
Ниница (Бурдина) Екатерина (Валентина) Федоровна
1923 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1947
Отец:
Кравцов Роман Прокофьевич
Мать:
Ниница Екатерина (Валентина) Федоровна
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