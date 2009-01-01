Ниница (Бурдина) Екатерина (Валентина) Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1923
Дата смерти13.02.1978
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1923
Отец: Бурдин Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.09.1947
Сын: Кравцов Валерий Романович
Отец ребёнка: Кравцов Роман Прокофьевич
Рождение ребёнка
31.10.1956
Дочь: Карпова Лариса Трофимовна
Отец ребёнка: Ниница Трофим Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Смерть
13.02.1978