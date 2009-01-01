Ниница (Бурдина) Екатерина (Валентина) Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиница (Бурдина) Екатерина (Валентина) Федоровна

Ниница (Бурдина) Екатерина (Валентина) Федоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1923

Дата смерти

13.02.1978

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1923

Отец: Бурдин Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1947

Сын: Кравцов Валерий Романович

Отец ребёнка: Кравцов Роман Прокофьевич

Рождение ребёнка
31.10.1956

Дочь: Карпова Лариса Трофимовна

Отец ребёнка: Ниница Трофим Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ниница Трофим Иванович

Развод
Неизвестно

Муж: Кравцов Роман Прокофьевич

Смерть
13.02.1978
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close