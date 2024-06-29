Антипина (Карпова) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипина (Карпова) Елена Ивановна

Место рождения

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1830

Дата смерти

Между 1879 и 1888

Пол

Женский

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
23.04.1851

Муж: Антипин Савва Осипович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
24.01.1852

Дочь: Пебуева (Антипина) Ксения Саввична

Отец ребёнка: Антипин Савва Осипович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Трубецкая (Антипина) Феодора Саввична

Отец ребёнка: Антипин Савва Осипович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Васильева (Антипина) Матрона Саввична

Отец ребёнка: Антипин Савва Осипович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
29.01.1862

Дочь: Антипина Анна Саввична

Отец ребёнка: Антипин Савва Осипович

Маслозеро, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
24.04.1863

Сын: Антипин Стефан Савельевич

Отец ребёнка: Антипин Савва Осипович

Маслозеро, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
21.07.1864

Сын: Антипин Семен Саввич

Отец ребёнка: Антипин Савва Осипович

Маслозеро, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
21.07.1864

Сын: Антипин Иван Саввич

Отец ребёнка: Антипин Савва Осипович

Маслозеро, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
20.09.1866

Дочь: Антипина Фекла Саввична

Отец ребёнка: Антипин Савва Осипович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Между 1879 и 1888
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

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