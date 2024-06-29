Антипина (Карпова) Елена Ивановна
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиМежду 1879 и 1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.04.1851
Рождение ребёнка
24.01.1852
Дочь: Пебуева (Антипина) Ксения Саввична
Отец ребёнка: Антипин Савва Осипович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Трубецкая (Антипина) Феодора Саввична
Отец ребёнка: Антипин Савва Осипович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Васильева (Антипина) Матрона Саввична
Отец ребёнка: Антипин Савва Осипович
Рождение ребёнка
29.01.1862
Дочь: Антипина Анна Саввична
Отец ребёнка: Антипин Савва Осипович
Рождение ребёнка
24.04.1863
Сын: Антипин Стефан Савельевич
Отец ребёнка: Антипин Савва Осипович
Рождение ребёнка
21.07.1864
Сын: Антипин Семен Саввич
Отец ребёнка: Антипин Савва Осипович
Рождение ребёнка
21.07.1864
Сын: Антипин Иван Саввич
Отец ребёнка: Антипин Савва Осипович
Рождение ребёнка
20.09.1866
Дочь: Антипина Фекла Саввична
Отец ребёнка: Антипин Савва Осипович
Смерть
Между 1879 и 1888