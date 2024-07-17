Зверев Алексей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Бракосочетание
26.01.1848 ст.
Жена: Елена Игнатовна
Шапкино, Наро-Фоминский, Московская область
Поручители: села Шапкино дворовые люди Фёдор Антонов и Иван Лазарев, деревни Порядино Егор Михайлов и села Шапкино Михаил Романов
Смерть
Неизвестно