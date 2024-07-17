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Зверев Алексей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1781 г.р.

Мать

Около 1784 г.р.

Жена

1818 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Зверев Андрей Ефимович

Мать: Зверева Пелагея Кузьминична

Бракосочетание
26.01.1848 ст.

Жена: Елена Игнатовна

Шапкино, Наро-Фоминский, Московская область
Поручители: села Шапкино дворовые люди Фёдор Антонов и Иван Лазарев, деревни Порядино Егор Михайлов и села Шапкино Михаил Романов
Смерть
Неизвестно

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