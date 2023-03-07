Алексеева (Зуева) Анна Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Зуева) Анна Николаева

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

23.02.1916

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: ?

Мать: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
04.11.1905

Муж: Алексеев Константин Захаров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
24.11.1906

Дочь: Екатерина Константинова

Отец ребёнка: Алексеев Константин Захаров

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.04.1908

Дочь: Александра Константинова

Отец ребёнка: Алексеев Константин Захаров

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.08.1910

Сын: Алексеев Пётр Константинов

Отец ребёнка: Алексеев Константин Захаров

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.12.1911

Дочь: Нина Константинова

Отец ребёнка: Алексеев Константин Захаров

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.04.1913

Сын: Алексеев Николай Константинов

Отец ребёнка: Алексеев Константин Захаров

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.04.1913

Сын: Алексеев Николай ст.

Отец ребёнка: Алексеев Константин Захаров

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
23.02.1916
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от чахотки
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище
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