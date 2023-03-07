Алексеева (Зуева) Анна Николаева
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смерти23.02.1916
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
04.11.1905
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
24.11.1906
Дочь: Екатерина Константинова
Отец ребёнка: Алексеев Константин Захаров
Рождение ребёнка
15.04.1908
Дочь: Александра Константинова
Отец ребёнка: Алексеев Константин Захаров
Рождение ребёнка
30.08.1910
Сын: Алексеев Пётр Константинов
Отец ребёнка: Алексеев Константин Захаров
Рождение ребёнка
30.12.1911
Дочь: Нина Константинова
Отец ребёнка: Алексеев Константин Захаров
Рождение ребёнка
20.04.1913
Сын: Алексеев Николай Константинов
Отец ребёнка: Алексеев Константин Захаров
Рождение ребёнка
20.04.1913
Сын: Алексеев Николай ст.
Отец ребёнка: Алексеев Константин Захаров
Смерть
23.02.1916
Причина смерти: от чахотки
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище