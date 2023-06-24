Фролова Прасковья Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова Прасковья Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.08.1914 ст.

Сын: Фролов Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Фролов Григорий Евлантьевич

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Григорий Евлантьевич

Смерть
Неизвестно