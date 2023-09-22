Журавель Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1914
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Журавель Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Чернышенко Дуся Федоровна
Мать ребёнка: Журавель Ксения Прохоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Журавлева Елена Федоровна
Мать ребёнка: Журавель Ксения Прохоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Журавлев Иван
Мать ребёнка: Журавель Ксения Прохоровна
Смерть
1914