Журавель Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавель Федор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1914

Пол

Мужской

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Журавель Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Чернышенко Дуся Федоровна

Мать ребёнка: Журавель Ксения Прохоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Журавлева Елена Федоровна

Мать ребёнка: Журавель Ксения Прохоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлев Иван

Мать ребёнка: Журавель Ксения Прохоровна

Смерть
1914
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