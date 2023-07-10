Максина (Юркова) Олимпиада Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вьюрков Иосиф Давидович
Мать: не указана
Бракосочетание
26.10.1856
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Олимпиада Иосифовна - племянница Дениса Давидовича Юркова.
Смерть
Неизвестно