Максина (Юркова) Олимпиада Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максина (Юркова) Олимпиада Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1817 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1838 г.р.

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вьюрков Иосиф Давидович

Мать: не указана

Бракосочетание
26.10.1856

Муж: Максин Кондрат Васильевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Олимпиада Иосифовна - племянница Дениса Давидовича Юркова.
Смерть
Неизвестно