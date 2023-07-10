Максин Кондрат Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Отец: Беляков Павел Дементьевич
Мать: не указана
Кодрат Васильевич Максин - приемный сын Белякова Павла Дементьевича.
Бракосочетание
26.10.1856
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Олимпиада Иосифовна - племянница Дениса Давидовича Юркова.
Смерть
Неизвестно