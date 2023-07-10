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Максин Кондрат Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1819 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
Около 1838

Отец: Беляков Павел Дементьевич

Мать: не указана

Кодрат Васильевич Максин - приемный сын Белякова Павла Дементьевича.
Бракосочетание
26.10.1856

Жена: Максина Олимпиада Иосифовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Олимпиада Иосифовна - племянница Дениса Давидовича Юркова.
Смерть
Неизвестно