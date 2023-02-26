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Трофим Иосифов

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Место рождения

Понизовское волостное правление

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1815 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Понизовское волостное правление
Бракосочетание
28.04.1840

Жена: Ирина (Макарова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1840

Сын: Алексей Трофимов

Мать ребёнка: Ирина (Макарова)

д.Шлыково
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Мария Трофимова

Мать ребёнка: Ирина (Макарова)

Рождение ребёнка
24.07.1848

Дочь: Анна Трофимова

Мать ребёнка: Ирина (Макарова)

д.Шлыки
Рождение ребёнка
04.06.1855

Дочь: Акилина Трофимова

Мать ребёнка: Ирина (Макарова)

д.Шлыки
Смерть
Неизвестно
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