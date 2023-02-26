Трофим Иосифов
Место рожденияПонизовское волостное правление
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Понизовское волостное правление
Бракосочетание
28.04.1840
Жена: Ирина (Макарова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1840
Сын: Алексей Трофимов
Мать ребёнка: Ирина (Макарова)
д.Шлыково
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Мария Трофимова
Мать ребёнка: Ирина (Макарова)
Рождение ребёнка
24.07.1848
Дочь: Анна Трофимова
Мать ребёнка: Ирина (Макарова)
д.Шлыки
Рождение ребёнка
04.06.1855
Дочь: Акилина Трофимова
Мать ребёнка: Ирина (Макарова)
д.Шлыки
Смерть
Неизвестно