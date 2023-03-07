Колупаева (Корякина) Матрена Тимофеева
Место рожденияпоч. Гольцова, Порезская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Гольцова, Порезская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Бракосочетание
24.01.1844 ст.
Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Авдотья Максимова
Отец ребёнка: Колупаев Максим Захаров
Рождение ребёнка
Около 1855
Отец ребёнка: Колупаев Максим Захаров
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858