Колупаева (Корякина) Матрена Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колупаева (Корякина) Матрена Тимофеева

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Место рождения

поч. Гольцова, Порезская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1825 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Гольцова, Порезская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Бракосочетание
24.01.1844 ст.

Муж: Колупаев Максим Захаров

Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Авдотья Максимова

Отец ребёнка: Колупаев Максим Захаров

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Колупаев Илья Максимов

Отец ребёнка: Колупаев Максим Захаров

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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