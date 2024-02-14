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Сабиров Сябит

Место рождения

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Байтимеров Сабир

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сябитов Имай

Мать ребёнка: (Мухаметалимова) Бибиайша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сябитова) Ляйля

Мать ребёнка: (Мухаметалимова) Бибиайша

Бракосочетание
05.06.1895

Жена: (Мухаметалимова) Бибиайша

Смерть
Неизвестно

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