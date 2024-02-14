Сабиров Сябит
Место рожденияд.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Байтимеров Сабир
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сябитов Имай
Мать ребёнка: (Мухаметалимова) Бибиайша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сябитова) Ляйля
Мать ребёнка: (Мухаметалимова) Бибиайша
Бракосочетание
05.06.1895
Смерть
Неизвестно