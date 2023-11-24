Деревянко Лидия Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деревянко Лидия Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1939

Дата смерти

24.11.2023

Пол

Женский

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Деревянко Иван Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Деревянко Николай Николаевич

Отец ребёнка: Деревянко Николай Иванович

Рождение ребёнка
16.05.?

Дочь: Деревянко Любовь Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
24.12.1977

Дочь: Шинкевич Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Деревянко Николай Иванович

Смерть
24.11.2023

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