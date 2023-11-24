Деревянко Лидия Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1939
Дата смерти24.11.2023
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Деревянко Иван Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Деревянко Николай Николаевич
Отец ребёнка: Деревянко Николай Иванович
Рождение ребёнка
16.05.?
Дочь: Деревянко Любовь Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
24.12.1977
Дочь: Шинкевич Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Деревянко Николай Иванович
Смерть
24.11.2023