Деревянко Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деревянко Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1937

Дата смерти

17.05.2024

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НЕ
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Место
Комментарий
Рождение
18.02.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Деревянко Николай Николаевич

Мать ребёнка: Деревянко Лидия Моисеевна

Рождение ребёнка
24.12.1977

Дочь: Шинкевич Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Деревянко Лидия Моисеевна

Смерть
17.05.2024

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