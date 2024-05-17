Деревянко Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1937
Дата смерти17.05.2024
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Деревянко Николай Николаевич
Мать ребёнка: Деревянко Лидия Моисеевна
Рождение ребёнка
24.12.1977
Дочь: Шинкевич Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Деревянко Лидия Моисеевна
Смерть
17.05.2024