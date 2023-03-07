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Фролов Кузьма Иванович

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Место рождения

Рядовичи, Шаблыкинский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

17.12.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рядовичи, Шаблыкинский муниципальный район, Орловская область
Добрый день! Разыскиваю родственников Кузьмы Ивановича. Если кто-либо располагает какой-либо информацией, пожалуйста, напишите мне в соц.сетях. Предположительно мой прадедушка и Кузьма Иванович бы... Показать все
Военная служба
Неизвестно
Орёл, город Орёл, Орловская область
Призван Орловским ГВК, Орловская область, г. Орёл. Воинское звание: красноармеец. Последнее место службы:197 сд.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова Анна Андреевна

Рядовичи, Шаблыкинский муниципальный район, Орловская область
Смерть
17.12.1943
Папоротное, Жлобинский район, Гомельская область
Убит.
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