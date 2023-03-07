Фролов Кузьма Иванович
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти17.12.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Добрый день! Разыскиваю родственников Кузьмы Ивановича. Если кто-либо располагает какой-либо информацией, пожалуйста, напишите мне в соц.сетях. Предположительно мой прадедушка и Кузьма Иванович бы... Показать все
Военная служба
Неизвестно
Орёл, город Орёл, Орловская область
Призван Орловским ГВК, Орловская область, г. Орёл. Воинское звание: красноармеец. Последнее место службы:197 сд.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фролова Анна Андреевна
Смерть
17.12.1943
Папоротное, Жлобинский район, Гомельская область
Убит.