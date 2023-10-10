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Новиков Александр Петрович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1821

Дата смерти

1822

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Новиков Пётр Александрович

Мать: Новикова Варвара Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1822
Москва, город федерального значения Москва
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