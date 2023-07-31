Гринева (Слободская) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гринева (Слободская) Ольга Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1910

Дата смерти

27.04.1978

Пол

Женский

Добавил:

ЭЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1910

Отец: Слободской Николай борисович

Мать: Слободская Елизавета Андреевна

Рождение ребёнка
20.09.1934

Дочь: Галина Петровна

Отец ребёнка: Гринев Петр Никифорович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.01.1944

Дочь: Барковская Наталья Петровна

Отец ребёнка: Гринев Петр Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гринев Петр Никифорович

Упоминание
Неизвестно
Домохозяйка. Ни когда не работала.
Смерть
27.04.1978