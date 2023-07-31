Гринева (Слободская) Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1910
Дата смерти27.04.1978
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1910
Рождение ребёнка
20.09.1934
Дочь: Галина Петровна
Отец ребёнка: Гринев Петр Никифорович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.01.1944
Дочь: Барковская Наталья Петровна
Отец ребёнка: Гринев Петр Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Домохозяйка. Ни когда не работала.
Смерть
27.04.1978