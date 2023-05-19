Mstislav (Fiodor)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1176
Дата смерти1228
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1176
Рождение ребёнка
Около 1203
Дочь: Anna Mstislavna
Мать ребёнка: Of Polowzes Maria Kotjanovna
Бракосочетание
1203
Работа или профессия
Неизвестно
Duke of Belgorod - Smolensk - Novgorod, Prins i Toropetz 1181-13 och 1226-28, prins i Novgorod 1210-15 och 1216-18, prins i Galitzia 1215-16 och 1219-26
Похороны
1228
Смерть
1228
Torchesk, Kiev Oblast Ukraine