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Mstislav (Fiodor)

Место рождения

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область

Дата рождения

Около 1176

Дата смерти

1228

Пол

Мужской

Отец

Около 1143 г.р.

Мать

Около 1155 г.р.

Жена

Дети

Около 1203 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1176

Отец: Of Novgorod Mstislav Rostislavich

Мать: Feodosiya Glebovna

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
Около 1203

Дочь: Anna Mstislavna

Мать ребёнка: Of Polowzes Maria Kotjanovna

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Бракосочетание
1203

Жена: Of Polowzes Maria Kotjanovna

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Работа или профессия
Неизвестно
Duke of Belgorod - Smolensk - Novgorod, Prins i Toropetz 1181-13 och 1226-28, prins i Novgorod 1210-15 och 1216-18, prins i Galitzia 1215-16 och 1219-26
Похороны
1228
Смерть
1228
Torchesk, Kiev Oblast Ukraine
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