Евсѣй Ивановъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Иванъ Леонтьевъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Сын: Федоръ Евсеевъ
Мать ребёнка: Степанида Осипова
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Степанида Осипова
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Новикова Василиса
Мать ребёнка: Степанида Осипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанида Осипова