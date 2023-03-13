Евсѣй Ивановъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсѣй Ивановъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1753 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Иванъ Леонтьевъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Сын: Федоръ Евсеевъ

Мать ребёнка: Степанида Осипова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Степанида Осипова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Новикова Василиса

Мать ребёнка: Степанида Осипова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанида Осипова

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