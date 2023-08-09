Голозубов Харитон Устинович
Место рождения
Дата рождения1741
Дата смертиМежду 1816 и 1820
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Голозубов Устин Меркулович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Сын: Голозубов Давид Харитонович
Мать ребёнка: Голозубова Акулина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Между 1816 и 1820
Лозовенька, Харківська область