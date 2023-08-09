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Голозубов Харитон Устинович

Место рождения

Пселец, Пристенский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1741

Дата смерти

Между 1816 и 1820

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Голозубов Устин Меркулович

Мать: не указана

Пселец, Пристенский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Голозубов Давид Харитонович

Мать ребёнка: Голозубова Акулина Ивановна

Пселец, Пристенский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голозубова Акулина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Между 1816 и 1820
Лозовенька, Харківська область