Иван Кондратович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Кондратий Фотиевич
Мать: Евдокия Савельева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Емельяновна
Место жительства
Неизвестно
Парфентьево, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Федосья Ивановна
Мать ребёнка: Марфа Ефимовна
Смерть
Неизвестно