Иван Кондратович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Кондратович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Кондратий Фотиевич

Мать: Евдокия Савельева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Емельяновна

Место жительства
Неизвестно
Парфентьево, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Федосья Ивановна

Мать ребёнка: Марфа Ефимовна

Смерть
Неизвестно

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