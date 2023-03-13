Бородина (Мамыкина) Ефросинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мамыкинъ Неофитъ
Мать: Мамыкина Надежда
Рождение ребёнка
24.11.1883
Сын: Бородинъ Степанъ
Отец ребёнка: Бородинъ Дмитрий
Рождение ребёнка
01.11.1888
Дочь: Стефанида
Отец ребёнка: Бородинъ Дмитрий
Рождение ребёнка
19.06.1891
Сын: Бородинъ Мефодий
Отец ребёнка: Бородинъ Дмитрий
Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бородинъ Дмитрий