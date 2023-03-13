Бородина (Мамыкина) Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородина (Мамыкина) Ефросинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мамыкинъ Неофитъ

Мать: Мамыкина Надежда

Рождение ребёнка
24.11.1883

Сын: Бородинъ Степанъ

Отец ребёнка: Бородинъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1888

Дочь: Стефанида

Отец ребёнка: Бородинъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.06.1891

Сын: Бородинъ Мефодий

Отец ребёнка: Бородинъ Дмитрий

Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бородинъ Дмитрий

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