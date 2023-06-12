Тюпин Николай Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюпин Николай Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тюпин Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Тюпин Александр Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Величевская, Тимошинская волость, Сольвычегодский уезд
Рождение ребёнка
1937

Сын: Тюпин Владимир (Вениамин) Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Н Марфа Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюпина Н Н

Смерть
Неизвестно