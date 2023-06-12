Тюпин Николай Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тюпин Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Сын: Тюпин Александр Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Величевская, Тимошинская волость, Сольвычегодский уезд
Рождение ребёнка
1937
Сын: Тюпин Владимир (Вениамин) Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Н Марфа Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тюпина Н Н
Смерть
Неизвестно