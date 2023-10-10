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Полуботок Яков Павлович

Место рождения

Чернигов, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1698

Дата смерти

28.11.1734

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1698

Отец: Полуботок Павел Леонтьевич

Мать: Полуботок Евфимия Васильевна

Чернигов, Чернігівська область
Военная служба
Около 1716
Чернигов, Чернігівська область
Род войск: Черниговский полк Запорожского войска Воинское звание: бунчуковый товарищ
Военная служба
1720
В Лондоне Яков Полуботок встретился с управляющим Ост-Индской компанией, бывшей в то время крупнейшим банком Англии. От имени своего отца, наказного гетмана Малороссии Павла Леонтьевича Полуботка, Яко... Показать все
Рождение ребёнка
1724

Сын: Полуботок Семён Яковлевич

Мать ребёнка: Полуботок ? Лукьяновна

Чернигов, Чернігівська область
Бракосочетание
Около 1725

Жена: Полуботок ? Лукьяновна

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1726

Дочь: Скоропадская Агафья Яковлевна

Мать ребёнка: Полуботок ? Лукьяновна

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1728

Дочь: Полуботок София Яковлевна

Мать ребёнка: Полуботок ? Лукьяновна

Чернигов, Чернігівська область
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Чернигов, Чернігівська область
Смерть
28.11.1734
Чернигов, Чернігівська область
(у Модзалевского: † 15 апреля 1734 г. в г. Бродах, будучи в Польском походе)
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