Полуботок Яков Павлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1698
Дата смерти28.11.1734
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1698
Военная служба
Около 1716
Род войск: Черниговский полк Запорожского войска Воинское звание: бунчуковый товарищ
Военная служба
1720
В Лондоне Яков Полуботок встретился с управляющим Ост-Индской компанией, бывшей в то время крупнейшим банком Англии. От имени своего отца, наказного гетмана Малороссии Павла Леонтьевича Полуботка, Яко... Показать все
Рождение ребёнка
1724
Сын: Полуботок Семён Яковлевич
Мать ребёнка: Полуботок ? Лукьяновна
Бракосочетание
Около 1725
Жена: Полуботок ? Лукьяновна
Рождение ребёнка
Около 1726
Дочь: Скоропадская Агафья Яковлевна
Мать ребёнка: Полуботок ? Лукьяновна
Рождение ребёнка
Около 1728
Дочь: Полуботок София Яковлевна
Мать ребёнка: Полуботок ? Лукьяновна
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.11.1734
(у Модзалевского: † 15 апреля 1734 г. в г. Бродах, будучи в Польском походе)