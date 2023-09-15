Полуботок (Жураковская) ? Лукьяновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1705
Дата смерти?.02.1728
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1705
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1724
Сын: Полуботок Семён Яковлевич
Отец ребёнка: Полуботок Яков Павлович
Бракосочетание
Около 1725
Рождение ребёнка
Около 1726
Дочь: Скоропадская Агафья Яковлевна
Отец ребёнка: Полуботок Яков Павлович
Рождение ребёнка
Около 1728
Дочь: Полуботок София Яковлевна
Отец ребёнка: Полуботок Яков Павлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.02.1728