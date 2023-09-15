Полуботок (Жураковская) ? Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полуботок (Жураковская) ? Лукьяновна

Место рождения

Чернигов, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1705

Дата смерти

?.02.1728

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1705

Отец: не указан

Мать: не указана

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1724

Сын: Полуботок Семён Яковлевич

Отец ребёнка: Полуботок Яков Павлович

Чернигов, Чернігівська область
Бракосочетание
Около 1725

Муж: Полуботок Яков Павлович

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1726

Дочь: Скоропадская Агафья Яковлевна

Отец ребёнка: Полуботок Яков Павлович

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1728

Дочь: Полуботок София Яковлевна

Отец ребёнка: Полуботок Яков Павлович

Чернигов, Чернігівська область
Место жительства
Неизвестно
Чернигов, Чернігівська область
Смерть
?.02.1728
Чернигов, Чернігівська область
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