Кривогин Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКривогин Николай Иванович

Кривогин Николай Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1923

Дата смерти

08.05.2002

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1923

Отец: Кривогин Иван Анфимович

Мать: Кривогина Акулина Ивановна

Рождение ребёнка
26.07.1962

Дочь: Соболева Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Кривогина Мария Филипповна

Рождение ребёнка
03.08.?

Сын: Кривогин Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Кривогина Мария Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривогин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Кривогина Мария Филипповна

Смерть
08.05.2002
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close