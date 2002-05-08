Кривогин Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1923
Дата смерти08.05.2002
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1923
Рождение ребёнка
26.07.1962
Дочь: Соболева Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Кривогина Мария Филипповна
Рождение ребёнка
03.08.?
Сын: Кривогин Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Кривогина Мария Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривогин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Кривогина Мария Филипповна
Смерть
08.05.2002