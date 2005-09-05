Кривогина Мария Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1926
Дата смерти05.09.2005
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1926
Рождение ребёнка
26.07.1962
Дочь: Соболева Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Кривогин Николай Иванович
Рождение ребёнка
03.08.?
Сын: Кривогин Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Кривогин Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривогин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Кривогин Николай Иванович
Смерть
05.09.2005