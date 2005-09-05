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Кривогина Мария Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1926

Дата смерти

05.09.2005

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1926

Отец: Климов Филипп Андриянович

Мать: Климова Татьяна Макаровна

Рождение ребёнка
26.07.1962

Дочь: Соболева Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Кривогин Николай Иванович

Рождение ребёнка
03.08.?

Сын: Кривогин Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Кривогин Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривогин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Кривогин Николай Иванович

Смерть
05.09.2005